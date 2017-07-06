Serj Tankian напишет саундтрек к российскому фильму

Грандиозная кинопостановка о драматических событиях русской истории, нападении хана Батыя на Русь и подвиге дружины Евпатия Коловрата снимается при участии телеканала «Россия 1». Саундтрек для масштабного блокбастера Серж Танкян пишет впервые.



Серж Танкян

«Музыка очень эпическая, учитывая характер картины. Это оркестровые композиции, это рок, элементы национального фольклора, но все с учетом того видеоряда, который мы видим в фильме», - рассказывает музыкант.

Даже бой тяжёлых мечей у Танкяна становится музыкой. Мощь рока и почти природная красота этнических мотивов, современные ритмы и тувинское горловое пение. Окунуться в атмосферу средневековья российские зрители смогут в кинотеатрах в конце ноября.