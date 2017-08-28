Shania Twain рассказала почему спела про Брэда Питта

По ее словам, поводом стали скандальные снимки обнаженного актера, попавшие в прессу в то время,передает ТАСС.

В интервью журналу Billboard Твейн рассказала, что, сочиняя композиции для альбома Come On Over, в выходные решила испечь печенье с подружкой. Тогда певица и услышала по телевизору репортаж о скандальных снимках Питта, встречавшегося на тот момент с актрисой Гвинет Пэлтроу.

"Все это походило на настоящее исступление. Помнится, я подумала, а в чем все дело, что в этом особенного. Лично меня все это особенно не впечатлило", - заметила Твейн.

Она подчеркнула, что вовсе не пыталась задеть или спровоцировать самого актера. "Я не сосредоточивалась на Брэде Питте. Просто это была ассоциация на тот момент, я размышляла о том, почему люди чему-то придают значение, а чему-то нет. Естественно, на его месте мог оказаться любой привлекательный парень", - пояснила певица.

Ее пятый по счету студийный альбом под названием Now поступает в продажу 29 сентября.