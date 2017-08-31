Шнуров полюбил гимнастику

«Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни «Ленинграда»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам», — написал Шнуров в своём Instagram.

Музыкант также отметил красоту российских гимнасток и заявил, что начинает любить этот вид спорта, пишет RT.