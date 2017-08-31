Шнуров полюбил гимнастику

Лидер популярной музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров порадовался тому, что российские гимнастки выступили на Универсиаде в Тайбэе под его песни.РокИнтервью«Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни «Ленинграда»! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам», — написал Шнуров в своём Instagram. Музыкант также отметил красоту российских гимнасток и заявил, что начинает любить этот вид спорта, пишет RT. A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Aug 29, 2017 at 2:56pm PDT Быстрый поиск: Ленинград Добавить комментарий
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