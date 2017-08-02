Sia выпустит первый рождественский альбом

Диск будет включать оригинальные праздничные песни, авторами которых выступят сама Сия и продюсер Грег Керстин, работавший с певицей над хитом Chandelier, сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.



Сиа

Керстин также принимал участие в работе над композициями Stronger для Келли Кларксон и Hello для Адель.

Кроме того, Сия планирует снять полнометражный фильм в качестве режиссера. Подробности об этом проекте пока неизвестны.

У артистки уже есть режиссерский опыт: она была одним из постановщиков клипов Elastic Heart, Cheap Thrills, Alive и The Greatest.