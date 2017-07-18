Скончалась музыкальный педагог Майя Глезарова

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием сообщает о кончине 16 июля 2017 года профессора кафедры скрипки, Заслуженного деятеля искусств Майи Самуиловны Глезаровой.

Прощание состоится в среду, 19 июля 2017 года в 11.00 в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова (Ленинский проспект, дом 8, строение 24)., кремация — на Хованском кладбище в 12.30", - сообщается на сайте консерватории.

На протяжении двух десятилетий Майя Самуиловна преподавала в Московской консерватории в качестве ассистента Юрия Янкелевича, в дальнейшем сама заняла должность профессора. Среди её многочисленных учеников — Миша Рахлевский, Наталья Боярская, Михаил Копельман, Владимир Иванов, Марина Кесельман, Татьяна Самуил, Марьяна Осипова, Иван Почекин.