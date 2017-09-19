Скульптура The Beatles отправляется в выставочное турне

Первой точкой турне станет новосибирский музей, сказал РИА Томск автор композиции Антон Гнедых.

Ранее сообщалось, что в день старта приемной кампании перед главным корпусом ТГУ появилась скульптурная композиция The Beatles. Участники группы Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены как на обложке альбома Abbey Road.



Скульптура The Beatles

"Ее надо подготовить к выставке в художественном музее в Новосибирске. (Скульптура) будет находиться там до середины ноября. <…> Мы изначально договаривались с университетом, что лето они постоят и поедут дальше", – сказал Гнедых.

По его словам, скульптура The Beatles пробудет в Новосибирском государственном художественном музее примерно до середины ноября, а затем отправится в Новокузнецк.

Как сообщает корреспондент РИА Томск из Университетской рощи, скульптурная композиция уже демонтирована.