Солист Rammstein попросил «спасти» его от Пригожина

Многие российские звезды не упустили своего шанса не только поздороваться с артистом из Германии, но и сделать фото на память, а после выложить их в инстаграм.

К примеру, фото опубликовали певец и актер Александр Ревва и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, пишет Газета.ru.

Однако пользователи соцсетей удивились появлению артиста в компании российских звезд, предположив, что зарубежного музыканта «взяли в плен», заставив фотографироваться. Ему даже предложили «моргнуть два раза», чтобы подтвердить эту шуточную версию.

Менеджер Линдеманна Анар Рейбэнд записал соответствующее видео, в котором музыкант два раза моргает и держит бумажку со словом «помогите».