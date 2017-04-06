Солисту ГАБТа дважды отказали в британской визе

"Мне дважды отказали в визе в Великобританию в английском консульстве", — рассказал РИА Новости Головатенко.

По его словам, в первый раз причиной отказа стал якобы неправильно указанный тип запрашиваемой визы, хотя об изменениях в правилах оформления документов его никто не проинформировал. Во второй раз, по словам певца, он составил запрос уже на необходимый тип визы. "И вновь получил отказ, поскольку якобы не указал причину своего первого отказа, что не соответствует действительности. Я это, конечно, сделал", — рассказал он.

По его словам, теперь ему надо ждать аннулирования этого решения, чтобы подать документы на визу в третий раз.

"Но, как говорят, мне могут вновь отказать в визе, что в дальнейшем может грозить запретом въезда в страну на 10 и более лет. Кроме того, эта ситуация навсегда испортила мою визовую историю, и я теперь при получении визы в любую страну всегда должен будут указывать отказы в визе в Великобританию", — сказал Головатенко.

По словам певца, 9 апреля у него состоится премьера в опере "Лючия де Ламмермур" в партии Энрико в Кельне, а 14 апреля он должен быть в Гляйндборне, где у него начинаются репетиции — Головатенко должен петь на фестивале, с которым у него подписан контракт.