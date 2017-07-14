SoundCloud на грани банкротства

Для сокращения расходов на прошлой неделе сервис уволил 40% своих сотрудников (173 человека), пишет «Афиша Daily». Также компания решила закрыть офисы в Лондоне и Сан-Франциско. Учредители сервиса Алекс Льюнг и Эрик Вальфорс заявили, что этих мер хватит только на то, чтобы покрыть расходы платформы за третий квартал.

Несмотря на это, в пресс-службе SoundCloud рассказали, что компания имеет достаточно средств, чтобы профинансировать четвертый квартал, а также заявили, что сервис ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

На волне слухов о банкротстве компании английский разработчик Мэттью Хилли рассказал о том, как устроился в SoundCloud за неделю до своего сокращения.