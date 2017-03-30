Союз композиторов оказался на грани банкротства

Задолженность организации перед налоговыми органами составляет более 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза композиторов, народный артист РФ Рашид Калимуллин после внеочередного заседания секретариата организации.

"Экстренное заседание секретариата вызвано обострением финансовых проблем организации и отсутствием дальнейшей возможности вести уставную деятельность, - отметил председатель творческой организации. - Сегодня задолженность Союза композиторов России перед налоговыми органами составляет более 7 миллионов рублей, а задолженность перед Мосэнерго - 972 тыс. рублей, то есть организация оказалась на грани банкротства".

По словам Калимуллина, секретариат принял решение временно, до проведения внеочередного съезда, приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам. Съезд планируется провести 11 мая 2017 года, на нем утвердят новую редакцию устава и сформируют новые органы управления. Предварительно о причинах кризиса

Как пояснил председатель Союза, вопросы финансово-хозяйственной деятельности организации с 2004 года находились в ведении его зама, которой "ни разу за это время не предоставлял членам организации отчетов о финансовом положении дел в организации, фактически композиторы - члены Союза были полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности их профильной организации". Однако Калимуллин подчеркнул, что "окончательные выводы можно будет сделать по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности организации".

"Мы пришли к такому состоянию, когда надо двигаться дальше, а мы не можем, - пояснил Калимуллин. - Нам надо выходить из этого тупика, навести порядок в финансовом хозяйстве, надо провести нормальную, честную проверку, а для этого приостановить работу менеджмента".

Председатель добавил, что планирует привлечь для восстановления творческой деятельности Союза опытных специалистов - в частности, уже достигнута предварительная договоренность о том, что вопросами реализации новых проектов Союза готова заняться пиар-директор старейшей государственной звукозаписывающей компании страны АО "Фирма Мелодия" Карина Абрамян.