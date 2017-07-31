«Сплин» записал кавер на песню Леннона

«Мы уже записали 12 вещей, 11 новых и один кавер на Джона Леннона, который мы когда-то играли на концертах. Это песня Джона Леннона «Герои рабочего класса», она переведенная на русский язык. Я пока не знаю, войдет ли она в альбом или нет. Там есть проблемы с защитой прав и со всем остальным. Но песня великая, как-нибудь опубликуем, надеюсь. В общем, готовим новую пластинку потихоньку. Пока не знаю, когда она выйдет», - рассказа артист НСН.



Александр Васильев

На сайте группы «Сплин» уже начали появляться даты второй части тура в поддержку альбома «Ключ к шифру». Музыканты проедут не только по городам России: в списке можно найти Лондон, Дублин, Тель-Авив и Лимасол.