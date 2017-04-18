Стали известны подробности смерти Принса

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press со ссылкой на письменные показания под присягой и ордеры на обыск.

Принс умер в апреле 2016 года в возрасте 57 лет. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате случайной передозировки анальгетиком.

Расследование продолжается, но в окружном суде Карвера (штат Миннесота) обнародовали некоторые документы.



Принс

Например, оказалось, что за несколько дней до смерти Принса врач выписал ему другой обезболивающий препарат. Рецепт был на имя одного из друзей музыканта, чтобы не раскрыть личность артиста.

Кроме того, из документов следует, что в попытке установить, откуда Принс взял анальгетик, местные власти обыскали его имение, проверили записи с сотовых телефонов его окружения и аккаунты электронной почты самого артиста.