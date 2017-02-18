Стас Намин готовит совместную выставку с Бобом Диланом

"Мы планируем совместную выставку с Бобом Диланом, которую могут увидеть везде: и в Америке, и в других странах", — сказал Намин журналистам в ходе открытия экспозиции своих картин в здании Союза художников Армении. По его словам, все детали планируемого проекта с Диланом, картины которого выставлялись в крупнейших музеях мира, уточняются.



Стас Намин

В столицу Армении российский музыкант и художник привез около 80 работ — графику, масляную и акриловую живопись, поп-арт.

Выставку в Ереване посетили министр культуры Армении Армен Амирян и супруга президента страны Рита Саргсян. Во время церемонии открытия Намину вручили диплом почетного члена Союза художников Армении.