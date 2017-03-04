«Стрелки» потеряли солистку

Вторую жизнь Стрелкам дала «Дискотека 90-х». Руководство DFM, связалась с продюсером Леонидом Величковским, и между строчек поинтересовалось, возможно ли увидеть золотой состав стрелок на сцене Олимпийского. Девушки собрались на один концерт, но после громкого выступления решили продолжить выступать и возродить группу «Стрелки»



Стрелки

Гера: Это был такой кураж и драйв, что стало сразу понятно нам будет очень весело, а делиться настроением нам и раньше всегда отлично удавалось, мы умели заряжать людей позитивом!»

Успех, по которому скучали девушки подстегивал и, за совсем недолгое время после воссоединения золотым составом: Марго, Кэт, Гера и Тори, девушки выпустили две песни.

«Влюбленный мужчина», песня которая стала дебютной, была написана в стиле «старых» стрелок и понравилась слушателям.

Сегодня группа «Стрелки выпустила свой новый хит. Песню, которая написана самими девушками Герой и Кэт. На песню решили снимать клип с полной отдачей, включая откровенные сцены. И тут драма произошла в самой группе. Тори, мама троих детей, категорически отказалась сниматься в подобном клипе, тем более раздеваться и покинула коллектив.

Кэт: «Тори оказалась не готова участвовать в постельных сценах, которые присутствуют в клипе. У каждой участницы там разыгрывается своя история любви к мужчине, которого она, как свойственно женщинам, всячески пытается удержать. А когда он все-таки уходит, осознает, что им, наверное, не по пути, и разрывает все связи с любимым - выбрасывает кольцо, сжигает платье, рвет фотографии. В общем, таким образом прощается с ним.Для меня все это носит очень личный характер. «Любить меня поздно» - это мое прощание с человеком, которого я очень любила»

Марго: «Уход из группы Тори нас расстроил, но мы полны сил и желаний продолжать работать, пусть и в уменьшенном, но все равно золотом составе!»

Группа «Стрелки» продолжат свое творчество теперь втроем. Премьера клипа намечено на весну.