СТС представит мировую премьеру вокального шоу

Об этом ТАСС сообщил представитель "СТС Медиа".

Формат предполагает участие четырех сменяющих друг друга вокалистов-финалистов, которым необходимо будет еженедельно исполнением песен доказывать свое право находиться в финале. При этом новые участники будут постоянно пытаться занять их место.

Жюри будет состоять из трех российских исполнителей. Собеседник агентства отказался раскрыть имена артистов, отметив, что детальная информация появится в начале сентября.

Хронометраж каждой серии составляет полтора-два часа, каждый сезон подразумевает 13 серий.

Права на создание этого телешоу также куплены американским каналом Fox, премьера запланирована на весну 2018 года.