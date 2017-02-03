Суд: Кремлевский Дворец не имеет долга за концерт Кустурицы и Бреговича

Суд по интеллектуальным правам 25 июля 2016 года по жалобе Российского авторского общества (РАО) и ФГБУК отменил решение о взыскании авторского вознаграждения в пользу компании "Академия чудес" за организацию "Балканский концерт" Эмира Кустурицы и Горана Бреговича. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По данному делу РАО было привлечено в качестве третьей стороны.



Горан Брегович

Предметом спора является требование ООО "Академия чудес" о взыскании с "Государственного Кремлевского Дворца" суммы, перечисленной в РАО в счет выплаты авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений в ходе "Балканского концерта". Эта сумма была перечислена кремлевским дворцом в соответствии с договорами, заключенными с компанией "Академия чудес" и РАО.

Арбитражный суд Москвы 25 февраля 2016 года удовлетворил иск "Академии чудес", несмотря на то, что РАО представило доказательства правомерности собранных отчислений с концерта, сообщили в пресс-службе авторского общества. Апелляционная инстанция 18 мая 2016 года оставила решение арбитража без изменения. По мнению РАО, своими постановлениями суды нарушили права правообладателей, которым по закону причитается авторское вознаграждение за публичное исполнение использованных в ходе "Балканского концерта" произведений. Суд не учел, что, во-первых, вознаграждение было перечислено "Государственным Кремлевским Дворцом" в РАО в соответствии с условиями договоров, а во-вторых, оно предназначалось не только авторам-исполнителям, но и другим правообладателям произведений, имеющим право на его получение, отметило РАО.

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление апелляции, Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял доводы РАО и указал, что выводы судов нельзя признать обоснованными, поскольку они базируются на неправильном применении норм материального права и сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Более того, представленные истцом "уведомления" авторов-исполнителей, якобы, об отказе от управления правами, не освобождают организатора выступления от обязанности по выплате авторского вознаграждения, которое собирает РАО для выплаты правообладателям. Данные "уведомления" суд признал не соответствующими закону.

При новом рассмотрении дела СИП дал указание устранить имеющиеся недостатки и разрешить вопрос о правомерности заявленного истцом требования.

РАПСИ