Суд пересмотрит иск Ромы Зверя из-за песни «Южная ночь»

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, СИП, рассмотрев апелляционные жалобы ответчиков, отменил вынесенное в ноябре в пользу Зверя постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и направил дело в апелляционную инстанцию для нового рассмотрения, передает РИА Новости.
Музыкант потребовал выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за использование его песни "Южная ночь" в трейлере к фильму "Выпускной". Как пояснил представитель Билыка в суде, его доверитель вел переговоры с кинокомпаниями, которые хотели использовать песню в качестве саундтрека в своем фильме, но Зверь отказался. В итоге в самом фильме песня не прозвучала, но была использована в рекламном ролике к нему. Ответчики иск не признали, они заявили, что истец не представил доказательств незаконного использования ими произведения, а также не подтвердил авторство песни. Представитель кинокомпании "Лунапарк" сообщил, в частности, что она не имеет отношения к созданию трейлера.
Суд первой инстанции в сентябре полностью отклонил иск. Суд указал в решении, что "истцом в материалы дела не представлено доказательств осуществления ответчиками кинопроката трейлера художественного фильма "Выпускной" с песней "Южная ночь", а также проведения ответчиками рекламной кампании с использованием фонограммы песни истца в кинотеатрах России". Кроме того, отметил суд, истец не доказал, что ответчики имеют отношение к размещению ролика на youtube.com и что ответчик ООО "Централ Партнершип" является владельцем или администратором сайта centpart.ru, где также размещен трейлер.
Апелляционный суд, рассмотрев жалобу музыканта, отменил решение арбитражного суда Москвы и частично удовлетворил иск, взыскав с кинокомпаний 1 миллион рублей. Суд второй инстанции приобщил к материалам дела справку из Российского авторского общества, подтверждающую авторство Билыка на песню "Южная ночь". Кроме того, суд установил, что по договору между соответчиками компания "Лунапарк" создала тизер фильма, в котором использована песня истца. Суд также установил, что владельцем домена centpart.ru является ООО "Централ Партнершип". Мотивы СИП, отменившего постановление апелляционного суда, станут известны после опубликования полного текста нового судебного акта.
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