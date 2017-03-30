Tarja Turunen привезет «The Shadow Shows» в Москву

Выпущенный в августе 2016 года альбом «The Shadow Self» стал четвертой рок-пластинкой Тарьи Турунен. Дискографию певицы составляют также два классических альбома, почти два десятка синглов, мини-альбомы и концертные записи.



Тарья Трунен

Тарья Трунен нашла свое призвание в современных видах оперного искусства – «classical crossover» и симфонический рок. Ее творчество – уникальный сплав оперной музыки и хард-рока, который больше многих других направлений дружит с классическими инструментами. Достижения Тарьи в обоих жанрах более чем убедительны: оперное пение для нее профессия, она выпускница Академии им. Яна Сибелиуса и много лет находится в пятерке лучших академических вокалисток мира.

В Россию певицу приглашают постоянно, и каждый раз Тарья привозит что-то новое, а на одном из крупных рок-фестивалей даже исполнила песню в дуэте с Валерием Кипеловым. Тарья прекрасно умеет реализовывать свои амбиции в самых разных музыкальных стилях, но публика особенно тепло принимает ее в качестве рок-вокалистки. Именно в этом амплуа Тарья Турунен вместе со своей рок-группой приезжает в Москву, чтобы представить программу тура «The Shadow Shows 2017». Полуторачасовое шоу включит песни c новейших альбомов «The Brightest Void» и «The Shadow Self». На этом концерте Тарья не оставит своих поклонников и без исполнения хитов, написанных за дюжину лет сольной карьеры.