Телеканал O2TV перезапустят в новом формате

Бывший топ-менеджер "Алмазювелирэкспорта" Сергей Горный приобрел 26,81% голосующих акций ПАО "Медиахолдинг", следует из раскрытия информации этой компании. Она контролирует ООО ОМТ, на которое оформлена вещательная лицензия музыкального телеканала О2TV. Гендиректором ОМТ и "Медиахолдинга" с сентября значится Артем Горный, известный в музыкальной среде промоутер. Его агентство Attack Concerts организует в России выступления западных звезд, таких как Duran Duran, Эрос Рамазотти и Пинк.

Сергей Горный заявил "Коммерсанту", что является мажоритарным владельцем компании. "Мы входили в проект постепенно, начиная с 2014 года, но не афишировали это. Сейчас в связи с изменением законодательства идет переоформление прав собственности с офшоров на реальных владельцев",— пояснил он "Ъ". Из отчетности "Медиахолдинга" следует, что в его совет директоров братья Горные вошли в 2015 году, тогда же Сергей Горный стал владельцем 1,81% акций. По состоянию на 30 июня 2016 года акционерами ПАО являлись Stearway Ltd (8,9%), Marstone Ltd (25%) и Oklafor Investments (25%). В понедельник две последние компании вышли из капитала "Медиахолдинга".

O2TV в 2004 году основал музыкант Василий Лавров, тогда владелец клубов "Экипаж", "Запасник", "Дума" и кафе "Донна Клара" на Малой Бронной. O2TV он называл "попыткой сделать нормальное российское телевидение". Поначалу канал транслировал только музыку, со временем появилось общественно-политическое вещание. Шоу на O2TV, к примеру, были у Марии Гайдар и Михаила Леонтьева, сейчас — пресс-секретаря "Роснефти"; проходили дебаты движений "Наши" и "Молодая гвардия". Продюсером канала некоторое время был Василий Бровко, сейчас он директор по особым поручениям "Ростеха".

Постепенно O2TV отошел от политики, пережил череду ребрендингов и реструктуризацию. С 2008 года акции ПАО "Медиахолдинг" обращаются на ММВБ, вчера капитализация составляла 130,6 млн руб. В 2012-м канал претендовал на включение во второй мультиплекс цифрового ТВ, но безуспешно. Убыток ООО ОМТ в 2015 году составил 24 млн руб. при выручке 27,6 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru.

"Лет десять назад O2TV был заметным музыкальным каналом, транслировал музыку разных форматов, включая рок и альтернативу,— вспоминает директор информагентства Intermedia Евгений Сафронов.— Но с тех пор канал потерял рейтинг и аудиторию и в последние годы намного меньше интересовал как рекламодателей, так и продюсеров".

Карьера 56-летнего Сергея Горного в основном связана с подведомственным Минфину ФГУП "Алмазювелирэкспорт", где в 1996-2014 годах он работал заместителем гендиректора. Это внешнеторговое предприятие создано в 1970 году с исключительным правом экспорта и импорта металлов платиновой группы, алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений. Монополия "Алмазювелирэкспорта" существовала до середины 90-х, а затем производители стали торговать драгоценным сырьем напрямую, но ФГУП до сих пор сохранил за собой право продажи на внешнем рынке контрольных партий алмазов для проверки справедливости цен. Кроме того, через ФГУП идут все продажи драгметаллов и камней из Гохрана. Сейчас Сергей Горный является президентом ООО "ИФК "Метрополь"" (входит в ГК "Метрополь").

Сумму сделки и объем уже вложенных в канал средств Сергей Горный не раскрывает. По его словам, сначала он хотел "быстро заработать на перепродаже акций", но затем решил развивать этот бизнес. "Сейчас канал находится в стадии перезапуска. Мы изменили концепцию, что должно привести к расширению целевой аудитории. О2 в названии канала — это больше не кислород, ассоциировавшийся с исключительно молодежной аудиторией, а символ молодой пары",— объясняет он. В сетке скоро появятся новые программы о шопинге, детях и спорте, планируется развивать онлайн-вещание на RuTube.ru и других крупных площадках и ресурсах мобильных операторов, поскольку "целевая аудитория телевизор не смотрит", уточнил Сергей Горный. "Мы налаживаем работу с региональными кабельными сетями",— добавил Артем Горный.