Тигран Хамасян - An Ancient Observer

Nonesuch, 2017.

Жанр: современный джаз, этно-фьюжн.

30-летний гражданин Франции живет нынче в Ереване, будучи мировой звездой. Такое бывает, если речь о Тигране Хамасяне. Он учился на музыковеда, как пианист играл на легендарном Первом международном джаз-фестивале в Ереване в 1998 году. Там импрессарио Стефани Кочоян ангажировала его на европейские фестивали, а в 2003 году Тигран победил на фортепианном конкурсе Montreux Jazz Festival (он уже жил и учился в Лос-Анджелесе). В 2006 году он победил в престижнейшем Thelonious Monk Jazz Piano Competition и Martial Solal International Jazz Competition в Париже. Закрутилось-завертелось. Альбом A Fable (2011), выпущенный на Universal, получил французский аналог Грэмми Victoires de la musique. Альбом Mockroot (2015) получил немецкий аналог Грэмми Echo Award. Выпущено два сольных альбома и восемь — в качестве лидера-пианиста.

Новый альбом «Древний наблюдатель» о… Тут передадим слово самому Хамасяну. Как музыковед, он точен в формулировках: «Переплетение древнего с современным миром создает экзистенциальное чувство… Когда я смотрю из окна и вижу библейскую гору Арарат с вечным снегом на ее вершине, и вижу передний план из электрических опор с проводами, режущий картину, и спутниковые тарелки на старых и современных дома, древний дым, выходящий из труб, и птицы парят над деревьями с редкими самолетными следами в просторах неба, - мне является диалог, взаимодействие богоданной древней природы и наших современных достижений человека».

Эти 10 треков абсолютно идентичны описанию Хамасяна. Где-то в джазовые трели врывается до боли знакомая армянская мелодия, где-то он без зазрения совести напевает какие-то архетипичные мелодии или чукает-чукает аки перкуссия. Понимаете, если Херби Хэнкок вдруг называет Хамасяна «мой учитель», а Чик Кориа - «глубокий и богатый внутренне музыкант», то они же просто далеки от армянской культуры. Для нашего слушателя Тигран Хамасян — редкостно аутентичное слияние древней армянской мелодики и виртуозного современного джаза. Хамасян делает невероятное дело — скрещивает эту чудную древнюю музыку с абсолютно живым духом джазового пианизма. И никакого насилия, упаси Боже. Дух наблюдателя — он скорее в том самом экзистенциализме, внутреннем переживании контраста вида библейского Арарата и спутниковой тарелки.

Хамасян настолько внутренне свободен, что не нуждается в переводчиках. Его музыка живет в корневом джазе, и этих средств хватает, чтобы описать всю бездну бытия. Армянские специи нужны только для описания Арарата, условно говоря. Долма, коньяк и что угодно. Для ушей европейского слушателя это экзотика, а для нас — родное и дорогое. Мы восхищаемся внутренней свободой Хамасяна, вот что для нас экзотика.

2 мая в питерской Капелле и 21 мая в московском ЦДХ Хамасян презентует альбом An Ancient Observer российской публике. Можно просто порадоваться за постсоветского пианиста, достигнувшего абсолютной джазовой свободы и признания в мире. Альбом — он ведь скорее про порхание птиц, чем про спутниковые тарелки...

Вадим ПОНОМАРЕВ