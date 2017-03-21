Тимати поделился бизнесом с чеченским олигархом

Заведение планируется открыть предстоящим летом в центре чеченской столицы — на проспекте имени Владимира Путина.

ООО "Бургер Грозный" было учреждено в столице Чечни 15 марта 2017 года и на паритетных началах принадлежит ООО "Блэк стар фудс" и ООО "Грозный-сити", следует из данных ЕГРЮЛ. "Блэк стар фудс" развивает сеть ресторанов Black Star Burger, по 17% компании принадлежит певцу Тимуру Юнусову (Тимати), Павлу Курьянову и Чассем Нзале Трифен Вальтеру. Экс-акционер Первого республиканского банка Юрий Левитас напрямую и через ООО "Чай и Ко" контролирует совокупно 49% долей в "Блэк стар фудс". ООО "Грозный-сити" владеет Мовсади Альвиев — один из крупнейших девелоперов Чечни и соинвестор Фонда Ахмата Кадырова. Компания управляет одноименным комплексом на проспекте Ахмата Кадырова, который включает пять жилых домов, пятизвездный отель на 302 номера и бизнес-центр с конференц-залами и ресторанами.

О том, что "Блэк стар фудс" откроет первый ресторан за пределами Москвы — в Грозном, Тимати сообщил в своем Instagram в феврале нынешнего года. Господин Левитас подтвердил "Ъ", что "Бургер Грозный" будет управлять рестораном Black Star Burger в центре столицы Чечни на проспекте имени Владимира Путина. Общая площадь ресторана и кухни — около 300-350 кв. м. Объем инвестиций сопоставим с затратами на открытие московского ресторана — примерно 20 млн руб., говорит он. Господин Левитас отказался раскрывать доли вложений партнеров. Запустить ресторан в Грозном планируется в июле 2017 года. Оперативным управлением заведения будет заниматься "Блэк стар фудс". В "Грозный-сити" не ответили на запрос "Ъ", связаться с господином Альвиевым не удалось.

В бургерной площадью 300 кв. м можно разместить около 150 посадочных мест, подсчитал исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. По его мнению, проект может стать популярным и успешным — как из-за того, что спущен сверху, так и благодаря отсутствию аналогичных предложений. Ни McDonald`s, ни Burger King не работают в регионе, следует из данных на их сайтах. Гендиректор BlackStone Keeping Company Ольга Штода отмечает, что бургерные в Грозном пока представлены только местными сетями — Big Boss Burger и ChickenBurger.

По данным Чеченстата, оборот ресторанного рынка республики в 2016 году сократился на 15,2% — в фактических ценах до 10,3 млрд руб.

Пока Black Star Burger управляет одним рестораном на Новом Арбате в Москве. Меню включает несколько видов бургеров (от 195 до 777 руб.) из говядины или мяса индейки стандарта халяль, куриные крылья, картофель фри. Необходимость использования строго халяльного мяса и невозможность включать в меню свинину — основная причина, которая сдерживает развитие федеральных сетей в Чечне, указывает госпожа Штода. Юрий Левитас говорит, что меню ресторана Black Star Burger в Грозном будет аналогично московскому, но не исключает, что там будет использоваться только халяльное мясо.

Александр Раппопорт (управляет, в частности, ресторанами "Воронеж", "Dr. Живаго", "Белуга") оценил средний чек в Black Star Burger примерно в 400-500 руб. Это достаточно конкурентный показатель, говорит он. По словам ресторатора, отсутствие конкурентов — не определяющий фактор для Black Star Burger.

По словам господина Левитаса, до конца года сеть Black Star Burger в Москве планирует расшириться до пяти--семи точек, в перспективе он не исключил открытия по одному ресторану в крупных российских городах.