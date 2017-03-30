Тимати создаcт футбольный клуб

На стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов (Пашу).

"Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей, - сказал Курьянов. - С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет - создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили".

Курьянов также отметил, что компания хочет развивать непосредственно футбол в стране, а не заниматься "освоением" средств. "Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков", - сказал собеседник агентства.