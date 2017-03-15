Twitter Джастина Бибера взломали

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Злоумышленники разместили на взломанных страницах публикации с изображением турецкого флага, свастики, а также хэштеги "нацистская Германия" и "нацистские Нидерланды". Общая суть послания, по данным СМИ, сводится к поддержке инициативы о расширении полномочий президента Турции, которая будет рассматриваться на общенациональном референдуме, намеченном на 16 апреля.

Высказывается предположение, что к таким действиям хакеров подтолкнул дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами. Власти королевства, где проживает большое число турок, запретили проводить на своей территории выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы у них на родине.



Джастин Бибер

Атаке подверглись как организации, так и частные лица, среди которых оказался канадский певец Джастин Бибер.

Хакерам хватило небольшой лазейки в сетевом сервисе Twitter Counter, который позволяет пользователям вести статистику популярности их учетных записей. Нидерландская компания, которой принадлежит данный сервис, уже признала факт взлома, заявив, что на данный момент его работа уже восстановлена.