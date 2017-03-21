Участница Spice Girls разводится

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Соответствующие документы поданы в Высший суд Лос-Анджелеса.

Артистка и продюсер сыграли свадьбу в июле 2007 года. Датой расставания в судебных документах указано 28 декабря 2016-го. Причиной развода Браун назвала непримиримые противоречия.

У супругов есть пятилетняя дочь. Певица и телеведущая просит о совместной опеке. Она также настаивает на том, чтобы отказать Белафонте в алиментах.

Браун выступала в Spice Girls под псевдонимом Мел Би. В последнее время она работает на телевидении – например, артистка входит в жюри шоу «В Америке есть таланты».