Участник ABBA выпускает сольный альбом

Релиз альбома «Piano» Бенни Андерссона выйдет 29 сентября в Deutsche Grammphon.

«Я понял, что композиции, которые я выбрал для игры, являются неотъемлемой частью меня. У меня создается ощущение, что я играю свои воспоминания», - говорит Бенни Андерссон о новом альбоме.

«Piano» состоит из 21 трека и включат песни из репертуара группы «ABBA», музыку из мюзиклов и других сольных композиции, переосмысленных автором.

Альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом формате, также будет выпущена книга нот.

Трек-лист:

1. I Let The Music Speak

2. You And I

3. Aldrig

4. Thank You For The Music

5. Stockholm By Night

6. Chess

7. The Day Before You Came

8. Someone Else’s Story

9. Midnattsdans

10. Målarskolan

11. I Wonder (Departure)

12. Embassy Lament

13. Anthem

14. My Love, My Life

15. Mountain Duet

16. Flickornas rum

17. Efter regnet

18. Tröstevisa

19. En skrift i snön

20. Happy New Year

21. I gott bevar

Трек «Thank You For The Music» уже доступен для прослушивания и предзаказа https://lnk.to/ThankYouForTheMusic.