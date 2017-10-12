Учитель хочет снять фильм о Шостаковиче

Режиссер рассказал, что его привлекает в фигуре композитора Дмитрия Шостаковича, картину о котором он хочет снять.

"Я хочу снять фильм о Шостаковиче, и дело не только в музыке, в его жизни тоже происходило много чего интересного", — сказал Учитель.