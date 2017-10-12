Учитель хочет снять фильм о Шостаковиче

Режиссёр Алексей Учитель в ходе общения с журналистами после специального показа киноленты «Матильда» заявил, что хочет снять фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче.Классическая музыкаНовостиРежиссер рассказал, что его привлекает в фигуре композитора Дмитрия Шостаковича, картину о котором он хочет снять. "Я хочу снять фильм о Шостаковиче, и дело не только в музыке, в его жизни тоже происходило много чего интересного", — сказал Учитель. Быстрый поиск: Дмитрий Шостакович Добавить комментарий
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