Умер автор стихов к песням группы «Секрет»

Об этом ТАСС сообщил в среду музыкант, участник группы "Секрет" Андрей Заблудовский.

"Дима Рубин умер", - сказал он, добавив, что это случилось в среду. Время и место похорон пока не определены.

В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи к которым написал Рубин, остались в репертуаре группы - это "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины", "Старый ковбой" и другие.

Песни на стихи Рубина звучали также в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Максима Леонидова. В общей сложности, Рубин был автором или соавтором более 300 песен.

Кроме того, Дмитрий Рубин написал сценарии для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.