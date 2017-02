Умер барабанщик Джеймса Брауна

Об этом изданию Rolling Stone сообщила жена музыканта Джоди Хэннон.

Стаблфилд участвовал в записи таких композиций Брауна, как I Got The Feelin и Cold Sweat, а также альбома Sex Machine. Его барабанное соло в песне Funky Drummer, созданной в 1969 году, использовали в качестве сэмпла хип-хоп-группы Public Enemy (в треках Bring the Noise, Rebel Without a Pause и Fight the Power) и N.W.A. (в композиции Fuck tha Police).

Помимо этого, музыку Стаблфилда в свои произведения включали певец Принс, коллективы Beastie Boys и Run-D.M.C., рэперы доктор Дре и Джей-Зи, а также исполнители Джордж Майкл и Эд Ширан.

По данным сайта whosamled.com, Funky Drummer сэмплировали более 1300 музыкантов.

В 2014 году Стаблфилд занял второе место в списке лучших барабанщиков всех времен по версии издания LA Weekly. Первое место досталось Джону Бонэму из группы Led Zeppelin.

Lenta.ru