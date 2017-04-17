Умер британский гитарист Allan Holdsworth

Об этом сообщает "Специальное радио" со ссылкой на сообщение соцсетях его дочери Луиза.

Алан Холдсуорт прославился своей прогрессив-рок группой Igginbottom, записавшей свой единственный альбом «Igginbottom’s Wrench» в 1969 году. Затем гитарист работал с такими прог-коллективами и музыкантами, как Nucleus, Tempest, Soft Machine, Tony Williams’ Lifetime, Gong, Jean-Luc Ponty и Bill Bruford. Он являлся оригинальным участником прог-группы U.K. вместе с Биллом Бруфордом, Джоном Уэттоном и Эдди Джобсом, однако покинул коллектив сразу после выхода дебютного альбома в 1978 году. В 1976 году Алан Холдсуорт выпустил альбом «Velvet Darkness», хотя и не признавал его своим официальным релизом, считая своей первой сольной пластинкой альбом 1982 года «I.O.U.». Сольное творчество музыканта недавно было собрано компанией Manifesto Records в виде бокс-сета «The Man Who Changed Guitar Forever» и CD-компиляции «Eidolon: The Allan Holdsworth Collection». Джон Маклафлин, британский гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн, однажды сказал: «Я бы украл всё, что Алан делал, если бы знал, как он это делает».

На момент своей смерти Алан Холдсуорт работал над новым сольным альбомом.