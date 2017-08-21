Умер джазовый музыкант Игорь Дадаян

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на городскую филармонию.

Причина смерти Игоря Дадаяна неизвестна. Церемония прощания с музыкантом состоятся сегодня в 12:00 по местному времени в армянской Церкви Святого Саркиса.

Дадаян является создателем успешных трио-коллективов и джазового квартета. Все они являются участниками фестивалей как в Красноярске ("Джаз над Енисеем), так и в других городах (Оренбурге, Барнауле, Иркутске, Ангарске, Новосибирске, Новокузнецке), а также в Ереване и на Кубе.