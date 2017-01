Умер джазовый пианист Buddy Greco

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Las Vegas Review-Journal.

Причины смерти музыканта не называются.

Греко получил известность благодаря каверу на композицию The Lady Is A Tramp. Ее оригинал написан для мюзикла Babes in Arms в 1937 году композитором Ричардом Роджердсом и поэтом Лоренцом Хартом.

Певец гастролировал с джазовым кларнетистом и дирижером Бенни Гудманом, получившим прозвище «Король свинга». Он также выступал с певицами Эллой Фицджеральд, Розмари Клуни и Линой Хорн.

За свою карьеру Греко записал более 60 альбомов. Среди самых известных его композиций — Buddy Greco and His Jazz Friends, Around the World и Girl Talk.