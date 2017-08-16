Умер единственный сын Natalie Cole

Роберт Янси был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, но официальная версия будет известна после вскрытия.

Натали Коул скончалась 31 декабря 2015 года. Отцом Янси был первый из трех ее мужей. Янси работал у матери барабанщиком.

Сын певицы никогда не состоял в браке. Как рассказали родственники, Янси будет похоронен рядом с матерью и дедом на кладбище Форест-Лаун в Глендейле (Калифорния).