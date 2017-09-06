Умер основатель группы Can Хольгер Шукай

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Скончался басист, один из основателей немецкой группы Can Хольгер Шукай.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Rolling Stone. Музыканту было 79 лет.

По имеющимся данным, Шукая нашли в знаменитой студии Can – Inner Space Studio – в Вайлерсвисте, где он также проживал. Причина смерти пока не названа.

Шукай основал экспериментальную рок-группу Can в 1968 году вместе с клавишником Ирмином Шмидтом, гитаристом Михаелем Кароли и барабанщиком Яки Либецайтом.

До создания коллектива музыкант учился у авангардного композитора Карлхайнца Штокхаузена, также работал недолгое время преподавателем музыки.

Кроме того, Шукай занимался сольными проектами, много экспериментировал. Его последний сольный альбом вышел в 2015 году.

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