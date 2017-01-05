Умер основатель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев

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"Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. Любимое детище - ВИА "Поющие гитары", художественным руководителем которых он оставался до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки".

«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся необыкновенной популярностью в начале 1970-х годов. Наиболее известными песнями ансамбля являются «Синяя песня» («Синий иней»), «Песенка велосипедистов», «Нет тебя прекрасней» и многие другие.

Анатолий Васильев основал ВИА "Поющие гитары" в 1966 году