Умер основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин

«П.Слободкин сегодня ушел из жизни», - сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента культуры.

П.Слободкин родился 9 мая 1945 г. в Москве. В марте 1966 г. создал один из первых в СССР ВИА «Веселые ребята». В 1974 г. С.Слободкин пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню «Арлекино» в аранжировке и обработке П.Слободкина. С этой песней А.Пугачева получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. В 1981-1996 гг. П.Слободкин преподавал в ГИТИСе как музыкальный руководитель актерского и режиссерского курсов, создатель курса лекций «Музыкальные жанры на эстраде» и «Основы звукорежиссуры и звукозаписи». В 2001 г. на ул. Арбат завершилось строительство Московского театрально-концертного центра П.Слободкина c камерным залом на 600 мест. Церемония открытия Центра состоялась 1 февраля 2002 г.