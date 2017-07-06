Умер пионер конкретной музыки Pierre Henry

Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Monde.

Музыкант умер в госпитале Сен-Жозеф после непродолжительной болезни. Причина смерти не уточняется. Композитору было 89 лет.

Пьер Анри — представитель конкретной музыки. Его сочинение «Симфония для одного человека», написанное в 1950 году в сотрудничестве с другим композитором, Пьером Шеффером, считается одним из первых произведений данного направления.

Анри написал музыку к нескольким балетам труппы Мориса Бежара, таким как «Орфей», «Путешествие» (по «Тибетской книге мертвых»), «Вариации для двери и вздоха» и «Нижинский, клоун Божий».

Он также работал над фонограммами к кинофильмам, театральным и радиопостановкам, инсталляциям современных художников. Его композиция Psyché Rock легла в основу темы к мультсериалу «Футурама».

Конкретная музыка — направление авангардной музыки XX века, которое подразумевает обработку и микширование семплов, полученных из окружающего шума, в основном природного происхождения. Из-за использования технического оборудования для записи композиций течение считается поджанром электронной музыки.