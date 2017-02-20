Умер продюсер и клипмейкер Максим Паперник

Продюсер и клипмейкер скончался 19 февраля на 47-м году жизни.

Как сообщили изданию "Гордон" родственники Паперника, он страдал от онкологического заболевания.

Среди его известных работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкосновенные".

Также режиссер снял для Софии Ротару клип на композицию "Одна калина", первые клипы Ирины Билык на композиции "А я пливу" и "Одинокая" и другие.