Умер солист The Foundations Клем Кертис

Как сообщает BBC, смерть музыканта подтвердили родственники.

The Foundations - британская поп-соул-группа. Состояла из музыкантов из Вест-Индии и Лондона. Наиболее известна по самым большим своим хитам «Baby Now That I’ve Found You» , Build Me Up Buttercup и «In the Bad, Bad Old Days».

Сингл «Baby Now That I’ve Found You» занял 1 место в Великобритании летом 1967 года, а позже, в ноябре, 11 место в США. Он был популярен во всём мире, продавшись в больше чем 3 с половиной миллионах экземпляров.