Умер соул-певец Charles Bradley

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В Нью-Йорке на 69-м году жизни скончался певец в жанре соул Чарльз Брэдли.

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что Чарльз Брэдли покинул нас. Спасибо за ваши мысли и молитвы в эту трудную минуту", — говорится в сообщении в официальном аккаунте исполнителя в Twitter.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian, Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры. Впервые выйдя на сцену в 60-е, дебютный альбом Брэдли записал лишь в 2011 году.

Он работал поваром, выступал в клубах и ресторанах в роли двойника "крестного отца соула" — Джеймса Брауна. На одном из таких выступлений певца заметил независимый продюсер, основатель лейбла Daptone Гэбриэл Рот, и пригласил записать альбом. На Daptone у Брэдли вышло три студийных релиза — No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013), Changes (2016). После выхода последнего певца стали часто звать на телевидение, за концерт на CBS Брэдли был номинирован на премию "Эмми".

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