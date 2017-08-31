Умерла Людмила Рюмина

"Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице, у нее было онкологическое заболевание, - рассказала ТАСС представитель артистки. - Прощание мы хотим провести в понедельник в нашем Фольклорном центре, похороны - на Троекуровском кладбище, но пока место похорон точно не определено".



Людмила Рюмина

Прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Рюминой состоится в понедельник, 4 сентября, в ее Московском культурном фольклорном центре.

Департамент культуры Москвы окажет содействие в организации церемонии прощания и похорон народной артистки, сообщили в пресс-службе департамента.

Людмила Рюмина родилась в 1949 году в Воронеже. Она является основателем и бессменным руководителем Московского государственного ансамбля "Русы".

В 1991 году Рюмина получила звание Народной артистки России. С 1999 года певица занимала пост худрука Московского культурного фольклорного центра.