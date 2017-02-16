Умерла «первая леди фортепианного джаза» Barbara Carroll

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Карролл скончалась в своем доме 12 февраля.

Последние годы она регулярно давала концерты в знаменитом джазовом клубе Birdland на Манхэттене вместе с басистом и певцом Джеем Леонхартом. Также в декабре 2016 года она выпустила свой последний альбом, Barbara Carroll Plays Birdland.

Исполнительница родилась 25 января 1925 года и начала играть на фортепиано с тех пор, как ей исполнилось пять лет. После окончания школы она поступила в Консерваторию Новой Англии, но ушла оттуда, решив выступать в составе джаз-бэндов. В 1947-м пианистка приехала в Нью-Йорк и первое время по совету своего друга играла под псевдонимом Бобби Карролл, чтобы не раскрывать свой пол, пока ее не нашел агент, который сделал ее звездой.