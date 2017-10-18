В французский журнал вышел с рокером-убийцей на обложке

Музыкальное издание Les Inrockuptibles опубликовало снимок лидера некогда популярной рок-группы Noir Desir Бертрана Канта, убившего в 2003 году свою подругу, актрису Мари Трентиньян, пишет Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Он отсидел четыре года, отбыв лишь половину назначенного срока.

Les Inrockuptibles подвергся критике в соцсетях за публикацию снимка Канта на обложке, а французский журнал Elle опубликовал редакционную статью, посвященную Трентиньян и насилию в отношении женщин.

В свою очередь, Les Inrockuptibles признал ошибку, назвав несвоевременным появление такой обложки на фоне продолжающегося скандала с продюсером Харви Вайнштейном.