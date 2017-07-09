В «Геликоне» завершился конкурс «Бельведер»

Впервые за всю историю конкурса финальные раунды прошли в России, в Москве, благодаря встрече осенью прошлого года президента конкурса Изабеллы Габор с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на международном культурном форуме и поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

1124 конкурсанта со всего мира принимали участие в 70 отборочных турах, в том числе и на сценах известных театров мира, таких как Ла Скала в Милане, Королевская опера Ковент Гарден в Лондоне, Семперопер в Дрездене, опера Кейп Тауна, Гранд опера Хьюстона. 139 исполнителей дошли до финального тура в Москве.

Конкурс «Бельведер» отличается от других подобных состязаний тем, что певцов оценивает жюри, в состав которого входят интенданты крупнейших оперных театров мира, агенты и представители медиа жюри, в которое входят представители медиаиндустрии разных стран. Главными призами победителям конкурса являются ангажементы.

Призы, присужденные членами жюри:

DEUTSCHE OPER BERLIN: Александр Рославец, бас, Республика Беларусь

присужден художественным руководителем Крисотофом Сеферле

SÄCHSISCHE STAATSOPER DRESDEN – SEMPEROPER: Росио Перес, сопрано, Испания

присужден директором труппы Бьорном Петерсем

DEUTSCHE OPER AM RHEIN DÜSSELDORF-DUISBURG: Борис Пригл, бас-баритон, Чехия

Присужден генеральным директором Кристофом Майером

THEATER ERFURT: Мандла Мндебеле, баритон, ЮАР

присужден генеральным директором Ги Монтавоном

PRIZE TEATRO REAL MADRID: Росио Перес, сопрано, Испания

присужден художественным руководителем Жоаном Матабошем

«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»: Айгуль Ахметшина, меццо-сопрано, Россия

присужден генеральным директором – художественным руководителем Дмитрием Бертманом

БОЛЬШОЙ ТЕАТР: Канг Ванг, тенор, Австралия

присужден кастинг-директором оперы Ольгой Капаниной

WEXFORD FESTIAL IRELAND: победитель будет объявлен позднее

присуждается художественным руководителем Дэвидом Аглером

В Финал конкурса 2017 прошли 15 певцов из разных стран. Среди них: 4 участника из России, 2 из Испании, по одному участнику из Австралии, Республики Беларусь, Бразилии, Чехии, Хорватии, Сербии, ЮАР, Южной Кореи и США.

Финальный гала-концерт победителей начался с приветственных слов статс-секретаря, заместителя министра культуры Александра Журавского и заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, который зачитал приветствие Мэра Москвы Сергея Собянина участникам, организаторам и гостям конкурса.

«Впервые за всю историю конкурс оперных вокалистов «Бельведер» проходил в России. Сотни талантливых певцов показали свое мастерство в российской столице, которая всегда была родиной культурных традиций почитаемых во всем мире».

Каждый участник исполнил по одному произведению. Каждый был встречен восторженными криками «Браво!» и шквалом оваций. Финал конкурса сопровождался аншлагом – за борьбой конкурсантов наблюдали более пятисот зрителей, телекамеры и журналисты.

Международный конкурс оперных певцов «Бельведер» прошел при поддержке телеканала «Россия-Культура». Заключительный гала-концерт будет показан в эфире телеканала 9 июля в 22 часа.

Главные призы:

I приз (7000 евро): Айгуль Ахметшина, меццо-сопрано, Россия Учрежден в память Терезы Стих-Рандалл

Доктор Вера Грегор о призе: «В моей профессиональной и личной жизни на меня оказала большое влияние дружба с оперной певицей Терезой Стих-Рандалл. Для меня важно достижения и позицию этой экстраординарной певицы сделать известными для молодых певцов конкурса «Бельведер».

II приз (3500 евро): Канг Ванг, тенор, Австралия Учрежден Яном Мойлендийксом и Бартом Шуйлем

Учредители о призе: «Поощрением молодых оперных певцов в Нидерландах и во всем мире мы занимаемся многие годы. Мы счастливы вручить эту награду еще раз в 2017 году»

III приз (2500 евро): Мандла Мндебеле, Баритон, ЮАР Учрежден Фондом Валентина и Анны Ляйтгеб

Доктор Вальбурга Литшауэр про приз: «Невероятно привлекательно открывать и поддерживать завтрашних звезд. Культурный капитал очень важен, и я хотела бы поощрить фантастическую идею международного конкурса имени Ганса Габора «Бельведер»

Приз международного медиа-жюри (1500 евро): Джон Брэнси, баритон, США

Учрежден Бригиттой и Георгом Штрадиотами

Приз зрительских симпатий (2000 евро): Мандла Мндебеле, баритон, ЮАР

Учрежден доктором Мадлен Ким (Южная Корея)

Специальные призы:

Приз Ганса Габора (800 евро) – Чечилия Ли, сопрано, Южная Корея

Учрежден профессором Ясуко Митсуи.

Приз для исполнителей, родившихся после 1990 года (500 евро) – Василиса Бержанская, меццо-сопрано, Россия

Учрежден Джейн Карти, Ирландия.