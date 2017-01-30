В Киеве напали на на народную артистку Украины

Инцидент произошел 27 января недалеко от жилого массива Осокорки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТСН. По словам певицы, злоумышленники сначала подрезали колесо ее автомобиля на стоянке возле торгового центра «Аркадия».

«Доехав до заправки, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает», — рассказала Шелепницкая.

По словам певицы, стекло посыпалось на нее, она была напугана и не сразу поняла, что происходит. Лица нападавшего артистка разглядеть не смогла.

«На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной», — сообщила Шелепницкая.

В украденной сумке находились деньги, документы, ключи от квартиры и диски с записями певицы.

Наталья Шелепницкая выступает с ведущими коллективами Украины, много гастролирует за рубежом. В ее репертуаре как классические оперные партии, так и неоклассика.