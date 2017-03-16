В Москве пройдет российская презентация альбома Depeche Mode

Легендарная группа Depeche Mode записала новый долгожданный альбом Spirit, который выйдет 17 марта на лейбле Sony Music Entertainment Russia.



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Выпускает новую пластинку Depeche Mode звукозаписывающая компания Columbia Records; продюсером выступил Джеймс Форд из Simian Mobile Disco (Foals, Florence&The Machine, Arctic Monkeys). Альбом Spirit послужит продолжением невероятно успешного альбома 2013 года Delta Machine, который дебютировал на первой строчке в 12 странах. После предварительного прослушивания альбом уже получил одобрение у критиков, а Q Magazine называет Spirit "самым заряжённым энергией альбомом Depeche Mode".

В стандартное издание альбома Spirit входит 12 песен, а в делюкс-версию - на пять композиции больше. Также к коллекционному изданию будет прилагаться многостраничный буклет с работами фотографа Антона Корбайна, который не раз сотрудничал с группой.

Запланированный в 2017 году Global Spirit Tour открывается концертом в Стокгольме (Швеция) 5 мая. В России группа выступит 13 июня в Санкт-Петербурге и 15 июля в Москве.

17 марта в клубе «MIO» для преданных поклонников Depeche Mode состоится акция-презентация самого ожидаемого на сегодняшний день альбома группы Depeche Mode Spirit.

Программа вечера:

19.00 – DJ Cade

21.00 – Торжественная часть презентации, представление нового альбома Spirit, прослушивание альбома.

22.00 – Прямая трансляция концерта из Берлина

23.00 – DJ Xaler

01.00 - DJ Vadim Dee

03.00 - DJ Extra Во время Презентации состоится розыгрыш призов предоставленных Sony Music. Вход на презентацию альбома Spirit свободный. Начало презентации в 19.00 Завершение в 5.30