Валерий Меладзе дал переаншлаговый концерт в Витебске

Более того, и все окрестности зала были заполнены слушателями — им ничего не было видно, но хотя бы доносился звук. И оно того стоило — Валерий Меладзе отыграл мощный концерт со всеми своими главными хитами.

Начал Меладзе с «Селяви», но уже на второй песне «Самба белого мотылька» половину песни пел сам восторженный зал. Так и продолжалось до самого конца.

Дуэтные песни звучали дуэтно: «Мой брат» с Константином Меладзе на видеозаднике, «Обернитесь» с Лепсом (которого Валерий не преминул поздравить с днем рождения), «Притяженья больше нет» - с «ВИА Грой».

Меладзе расточал нежные слова в сторону Витебска и всей Белоруссии, кокетничал про «Сэру», которую ему якобы надоело петь (в итоге ее пел вместо Меладзе сам зал), и кокетничал про то, что «у вас сложилось мнение, что мы поем только старые песни, а новых нет».

Но в целом это был доброжелательный с обеих сторон теплый концерт из золотых хитов. Чего публика и ожидала.

Гуру КЕН

Фото: fest-sbv.by