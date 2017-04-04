Валерий Меладзе собрал аншлаг в Крокусе

А вот то удивительно, что он сыграл там свой самый обычный гастрольный концерт, какие видят зрители где-нибудь в Воронеже или Ростове. А мы, избалованные москвичи, обычно этого не видим, для нас строят отдельные декорации и пр.

Никаких декораций, никаких инсталляций, никаких лазерных шоу и перьев. Разве что по случаю большого концерта «Мой брат» в столицу приехал Константин Меладзе, спел пару песен, и все.



Константин и Валерий Меладзе

Обычный видеоряд. Из вишенок на тортике - струнное трио, но и его герой-Валерий реально катает по регионам. Когда у тебя столько хитов, что хватит на три-четыре беста, начинается спорадический хохот - почти на каждой песне Меладзе пробивало на ржач, типа, ну сколько можно это петь! Но петь надо. И зал сегодня отлично пел, тактично попадая во все ноты.

Порою Меладзе разыгрывал аудиторию, спрашивая, какие песни они хотят услышать. Заранее зная, какие самые привычные названия прозвучат. И горестно взмахивал руками - дескать, ну хоть бы в Москве заказывали что-то необычное... И заводил заявленные, давно прописанные в сет-листе эти самые хиты...

Исключительно живой звук, отлично сыгранная группа и иногда слышимое струнное трио «Ларуан». И так - от стартовой «Се Ля Ви» до финальной «Чуть ниже небес». Какие-то песни звучали иногда особенно забавно - скажем, "Сэра" с яркой каденцией и массовым хором зрителей, или живой дудук в "Притяженья больше нет", или вступительное грузинское народное пение с переходом в «Иностранец»... Но в целом все звучало ровно так, как это должно звучать от первоклассного артиста: качественно, дорого и безупречно.

Гуру КЕН

Фото - Светлана Мальцева