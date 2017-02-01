Vasiliev Groove сыграл с Путиным в футбол

Темой нового видео стал приближающийся чемпионат мира по футболу 2018 года. Осенью 2015 года группу барабанщиков «Vasiliev Groove» пригласили на Красную площадь открыть церемонию старта «1000 дней до мундиаля». Вдохновившись этим важным для страны событием, музыканты с режиссёром Cергеем Филатовым начали продумывать сценарий клипа.



Vasiliev Groove

«В каждом взрослом человеке до сих пор живёт тот самый ребёнок, который в детстве хотя бы раз пинал мяч или играл в футбол. Очевидно, что многие лидеры G20 тоже. Вот мы и решили пофантазировать на эту тему», - рассказывает лидер коллектива Роман Васильев. Cаунд-продюсером клипа стал DJ Shahash, сделавший специальный микс для клипа на самые узнаваемые мировые хиты, в т.ч. Энрики Иглесиаса, с которым коллектив выступал в Москве.

Специальными гостями на презентации футбольного клипа стали чемпион Европы по битбоксу, восьмикратный чемпион России, вице-чемпион мира, президент Федерации Битбокса Вахтанг Каландадзе, а также хореограф-постановщик и артист цирка «Cirque du Soleil» Mario Forelli. Среди гостей также были певец Dante и участник проекта «Главная Сцена» канала «Россия 1» певец Евгений Илларионов. Ведущим вечера стал продюсер и ведущий проекта «Еда живая и мёртвая» на канале НТВ Артём Андреев.