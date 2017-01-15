Виктория Бекхэм сорвала воссоединительный тур Spice Girls

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на The Sun.

«Девочки попросту уничтожены. Виктория была важной частью их жизни, а теперь она использует адвокатов, чтобы помешать им вернуться на сцену», — отметил собеседник издания.

По словам источника, Бекхэм обеспокоена, что если группа будет исполнять новые песни вместе со старыми, то это повредит репутации Spice Girls.

В январе 2016-го Бекхэм категорически отказалась участвовать в возрождении группы, объяснив, что уважает прошлое коллектива, но в настоящее время занята своими делами.

В марте 2015 года одна из участниц Spice Girls Эмма Бантон допустила возможность воссоединения коллектива, если для этого будет выбрано подходящее для всех пяти певиц время.