Владимир Федосеев в окружении оперы

Юбиляр сам стоял за пультом своего Большого симфонического оркестра, прославленного БСО им. П. И. Чайковского, который он возглавляет с 1974 года. Программа была большой, истинно театральной, и включала в себя не только арии и дуэты, но и оркестровые и хоровые оперные фрагменты. В вечере принимали участие замечательный коллектив «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича и четверо солистов.

Были только российские звезды оперной сцены, которые успешно выступают и за рубежом. Баритон Василий Ладюк, тенор Алексей Татаринцев — солисты «Новой оперы», сопрано Альбина Шагимуратова в основном поет за рубежом, а также на родной сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля. Все трое - приглашенные солисты Большого театра. Меццо-сопрано Агунда Кулаева — солистка Большого театра. Программа была составлена очень красиво и разнообразно, что позволило раскрыть их не только вокальное, но и несомненное актерское дарование. В первом отделении исполнялась русская музыка — Римский-Корсаков, Глинка, Бородин. Во втором зарубежная — Верди, Беллини, Масканьи, Доницетти, Массне, Делиб, Бизе, Россини.

Открыло Гала-концерт Вступление к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» «Похвала пустыне», масштабно и выразительно сыгранное БСО под управлением Владимира Федосеева. Были прослежены основные идеи, которые затем получат свое развитие в опере-сказании.

Первой на сцену вышла Альбина Шагимуратова —прозвучала ария Снегурочки из Пролога одноименной оперы-сказки Римского-Корсакова. Продолжая русскую тему, певица исполнила каватину Людмилы из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Эту партию Альбина роскошно пела на премьере оперы на открытии Исторической сцены Большого театра после продолжительного ремонта. Шагимуратова нашла массу очаровательных нюансов в вокальном материале партии Людмилы. Восхищали красота тембра ее голоса и стремительность и чистота колоратур. Сейчас краски этой каватины несколько потускнели. Это и понятно. Опера Глинки давно не идет в театре, она выпала и из репертуара певицы, тем более, что сейчас Альбина значительно чаще поет зарубежную оперу. На московском концерте она блистала во втором отделении. Но об этом несколько позже.

Для первого отделения Василий Ладюк выбрал арию Грязного и дуэт Любаши и Грязного из первого действия оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Изначально Ладюк замечательный лирический баритон с красивейшим тембром и замечательной кантиленой, яркой эмоциональностью и актерской харизмой. Что же касается партий драматического баритона, то далеко не все они подходят для его голоса, особенно в русском репертуаре. Именно Грязной и не покорился Ладюку. Зачем насиловать свой голос? Ничего хорошего из этого не получается. Результат один — натужное и крикливое пение, потеря объема и красивого тембра, что певец и продемонстрировал в арии Григория Грязного. А в дуэте его даже не всегда было слышно.

Безусловно, в русском отделении более удачливыми оказались двое других певцов - Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев. Кулаева с настоящим русским насыщенным красивым меццо-сопрано справедливо считается лучшей исполнительницей партии Любаши в «Царской невесте» в Большом театре. У нее все прозвучало: и дуэт, и прежде всего ария Любаши из второго действия «Царской невесты», спетая без мелодраматического надрыва, но с глубинным трагизмом несчастной любовницы Грязного. По-настоящему радовал Алексей Татаринцев, который успешно побеждает свой страх перед верхним регистром. Теперь его голос легко идет наверх, при этом восстанавливается тембральная красота тенора. Очень достойно прозвучала у Алексея сложнейшая каватина Владимира Игоревича из второго акта «Князя Игоря» Бородина. Очень радостным, светлый и «влюбленным» получился у него и Агунды дуэт Владимира Игоревича и Кончаковны с изумительным piano в финале.

Второе отделение выглядело более гармоничным, легче, точнее и ярче пелось. Мало звучит в наших театрах сегодня русских опер. Если они и есть в репертуаре, то больше Чайковского, «Борис Годунов» Мусоргского, но из наследия Римского-Корсакова две-три оперы, не более, а уж про Даргомыжского, Направника, Рахманинова, Серова, Рубинштейна и вообще забыли. Так скоро и разучатся российские вокалисты петь свою русскую оперу...

Альбина Шагимуратова была хороша во всех трех дуэтах. В дуэте Адины и Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток» ее партнером был Алексей Татаринцев, легкий, подвижный, забавный. Очень красиво прозвучал романтический дуэт Лакме и Маллики из оперы Делиба «Лакме» у А. Шагимуратова и Агунды Кулаевой. В третьем дуэте Шагимуратова пела с Ладюком. Плутовка Розина и пройдоха Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини были так зажигательны, естественны, гармоничны, пластичны и так мастерски плели изящные вокальные кружева, что зал устроил их авторам более чем заслуженную овацию. Подлинным же шедевром у Альбины стала знаменитая ария Нормы из оперы Беллини. Пока партии целиком у певицы нет. Она выучила только арию, но как спела ее! Красивейшая кантилена и яркое вокальное наполнение снискали Шагимуратовой заслуженный успех. Уже ясно, что рождается настоящая исполнительница этой великой партии.



Василий Ладюк и Альбина Шагимуратова

Более благополучным было выступление Василия Ладюка во втором отделении. Он точнее подобрал зарубежный репертуар. Это и ария короля Альфонсо из второго действия «Фаворитки» Доницетти и дуэт Зурги и Надира из оперы Бизе «Искатели жемчуга», который он исполнил с Алексеем Татаринцевым, и конечно его искрометный Фигаро.



Василий Ладюк и Алексей Татаринцев

Романтично-поэтическую окраску получило у Татаринцева ариозо Вертера из оперы Массне. Очень серьезную заявку предъявила Кулаева, исполнив арию Сантуццы из «Сельской чести» Масканьи. Ее яркое и выразительное меццо-сопрано словно создано для этой партии. Очень ценно, что артистка никому не подражала, а предложила свое прочтение трагической судьбы страдающей Сантуццы.

Не все получилось у оркестра и «Мастеров хорового пения». Если оркестр был интересен и убедителен в «Похвале пустыне», то в Половецких плясках из «Князя Игоря» Бородина, которыми заканчивали первое русское отделение, не сложился ансамбль оркестра и хора. Слишком громко звучали ударные и медные инструменты, заглушая хор, а несбалансированность звучания и сбои ритма приводили к явно заметным расхождениям этих коллективов. Но были и моменты баланса, и тогда можно было наслаждаться пением хора, особенно его красивой сопрановой группы. Явно не хватило репетиционного времени на это сложное произведение Бородина.

К счастью, ничего подобного не наблюдалось в зарубежном отделении. Торжественно прозвучал Триумфальный марш из «Аиды» Верди при полном балансе оркестра и хора, а оркестровое Интермеццо из «Сельской чести» Масканьи было наполнено удивительной проникновенностью. На «бис» БСО и певцы подготовили квартет из последнего действия оперы Верди «Риголетто». Ладюк- Риголетто, Шагимуратова – Джильда, Герцог- Татаринцев, Маддалена – Кулаева. Точная выстроенность вокальных партий и их гармоничный союз с оркестром дали возможность закончить вечер на высокой ноте. Несмотря на ряд огрехов, юбилейный гала-концерт «Шедевры мировой оперы» оставил очень приятное впечатление и радостное настроение мастерством БСО под управлением юбиляра Владимира Федосеева, «Мастеров хорового пения» п\у Льва Конторовича и талантом молодых российских оперных певцов.



Алексей Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Василий Ладюк

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Елена КОРОЛЕВА-ВОЛОЧКОВА